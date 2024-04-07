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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Fenerbahçe U19 takımı, Şanlıurfa’ya gitti

Fenerbahçe yönetimi ve U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa’ya gitti.

Spor
  • 07.04.2024 16:16
  • Giriş: 07.04.2024 16:16
  • Güncelleme: 07.04.2024 16:19
Kaynak: İHA
Fenerbahçe U19 takımı, Şanlıurfa’ya gitti
Fotoğraf: AA

Fenerbahçe U19 takımı, Elit A Ligi 1. Grup’ta evinde karşılaştığı Giresunspor maçının ardından Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa’ya gitti.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa’da bugün saat 21.30’da Şanlıurfa’da Galatasaray ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler aldığı karar doğrultusunda derbiye U19 takımıyla çıkacak. 

Elit A Ligi’nin 19. haftasında öğle saatlerinde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe U19 takımı müsabakanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Sarı-lacivertliler daha sonra özel uçakla Şanlıurfa’ya hareket etti. Kafilede A takımdan antrenörler yer aldı. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de kafileyle Şanlıurfa’ya gitti. 

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