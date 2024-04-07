Fenerbahçe U19 takımı, Şanlıurfa’ya gitti

Fenerbahçe yönetimi ve U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa’ya gitti.

Spor 07.04.2024 16:16 Giriş: 07.04.2024 16:16

Güncelleme: 07.04.2024 16:19 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA