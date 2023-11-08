Fenerbahçe, UEFA ve IFAB'a gidiyor

Fenerbahçe'nin hukuk ekibi; hakemler içindeki gruplaşmalar, atamalardaki usulsüzlükler vb. konular için UEFA ve IFAB'a gitmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Kulüp Başkanı Ali Koç'un Türk futbolu ve hakemlerle ilgili dile getirdiği iddialar hakkında UEFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) gitmeye hazırlanıyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Ali Koç'un 'Türk futbolunun Susurluk'u'şeklinde tanımladığı yaşanan olaylarla ilgili çalışmaları başlattı. Hakemler içindeki gruplaşmalar, atamalardaki usulsüzlükler vb. konular için kulübün hukukçuları geniş kapsamlı bir dosya hazırlıyor.

Kulüp bu dosyayı UEFA ve IFAB'a sunacak. Ek olarak İçişleri ve Spor bakanlıklarına da şikayette bulunulacak. Başkan Ali Koç da ilgili bakanlarla yüz yüze görüşmek için randevu isteyecek.