Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını düdük çalacak hakemler açıklandı.

Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında 26 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe sahasında Ludogorets takımıyla, Beşiktaş ise deplasmanda Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i ağırlayacağı müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra yönetecek. Cuadra'nın yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Miguel Angel Ortiz Arias oldu.



Fenerbahçe-Ludogorets maçı 19.45'te başlayacak.



BEŞİKTAŞ-BODO/GLIMT MAÇINI MINAKOVIC YÖNETECEK



Beşiktaş, Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic'in yardımcılıklarını Svetozar Zivin ve Nikola Borovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

Siyah-beyazlıların Bodo Glimt ile deplasmanda oynayacağı maç TSİ 22.00'de başlayacak.