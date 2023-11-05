Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndan Süper Kupa kararı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda, Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için önerge verildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için önerge verildi.

Oybirliği ile kabul edilen önergede Süper Kupa Final karşılaşmasının Samsun 19 Mayıs Stadı ya da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması yönündeki önerge kabul edildi.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda divan kuruluna verilen önergede şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa Finali'nin, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe'nin tarihine, şan ve şerefine bağdaşmayacağından, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanmasının kabulünün Yüksek Divan Kurulunun oylarına sunulmasını teklif ederiz."