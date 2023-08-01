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Fenerbahçe, Zimbru'yu 4-0 mağlup etti, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Moldova'nın Zimbru takımını 4-0 yenerek tur atladı.

Güncel
  • 01.08.2023 22:37
  • Giriş: 01.08.2023 22:37
  • Güncelleme: 01.08.2023 22:42
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Fenerbahçe, Zimbru'yu 4-0 mağlup etti, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Zimbru ile karşı karşıya geldi. Zimbru Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Robert Harvey düdük çaldı.

İlk maçı 5-0'lık skorla kazanan sarı-lacivertliler, rövanştan da 4-0 galip ayrılarak rahat bir şekilde turu geçmeyi başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Dusan Tadic, 57 ve 59. dakikalarda Michy Batshuayi ve 77. dakikada İsmail Yüksek kaydetti.

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