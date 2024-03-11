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Fenerbahçe’den hakemleri eleştiren Galatasaray’a yanıt

Galatasaray’ın, Fenerbahçe-Pendikspor maçını yöneten hakemlere yönelik eleştirisine Fenerbahçe, teknik direktör Okan Buruk ve başkan Dursun Özbek’in açıklamalarıyla yanıt verdi.

Spor
  • 11.03.2024 18:20
  • Giriş: 11.03.2024 18:20
  • Güncelleme: 11.03.2024 18:25
Kaynak: İHA
Fenerbahçe’den hakemleri eleştiren Galatasaray’a yanıt
AA


Galatasaray’ın, Fenerbahçe - Pendikspor maçını yöneten hakemler ve verilen kararlarla ilgili yaptığı açıklamaya Fenerbahçe’den yanıt geldi.

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Paradoks: "Görünüşte” doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.

Örnek:

3 Mart 2024:

Okan Buruk’tan Fenerbahçe’nin yabancı hakem isteğine yanıt: “Türk hakemlerine güveniyoruz!” 

14 Aralık 2023:

Soru: "TFF’den memnun musunuz?" 
Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."

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