Fenerbahçe’den Süper Kupa göndermeli paylaşım

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 7 Nisan 2024’te oynanacağını açıkladığı Süper Kupa finaline ilişkin Fenerbahçe, sosyal medya üzerinden göndermeli bir paylaşım yaptı.

Sarı lacivertlilerin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Olympiakos maçı hazırlıklarımıza başladık” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda; 7 Nisan'daki Galatasaray müsabakası yerine 11 Nisan'da Olympiakos ile oynanacak mücadeleye vurgu yapılması U-19 takımı söylemini güçlendirdi.

U-19 TAKIMI İLE ÇIKACAĞIZ AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, geçtiğimiz günlerde 7 Nisan’da Şanlıurfa’da oynanacak Süper Kupa finaline 19 yaş altı takımıyla çıkacaklarını, Türkiye Kupası'na da gelecek 2 sezon katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

TFF, bugün (4 Nisan Perşembe) karşılaşmanın hakemi olarak Volkan Bayarslan’ın atandığını duyurmuştu.

OYNANAMAYAN SÜPER KUPA FİNALİ

2022-2023 sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali bu sezon ciddi bir tartışma konusu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finalini sezon başında oynatmak yerine tepkilere rağmen Aralık ayında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde oynanacağını açıkladı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında mücadelenin farklı bir ülkede oynanması ise tepki ile karşılandı. Her iki kulüpten de müsabakanın Türkiye’de oynanması yönünde açıklamalar yapıldı. Ancak TFF geri adım atmadı.

29 Aralık 2023’te Suudi Arabistan’da oynanması planlanan karşılaşma ise protokol krizi sebebiyle oynanamadı.

Böylelikle Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Süper Kupa finali oynanamamış oldu.

TFF daha sonra yaptığı bir açıklama ile final karşılaşmasının 7 Nisan 2024’te Şanlıurfa’da oynanacağını açıkladı.