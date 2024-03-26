Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten milli forma rekoru

Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nda en fazla maça çıkan futbolcu oldu.

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı ile en fazla maça çıkan oyuncu oldu.

Sırbistan Milli Takımı, dün akşam Güney Kıbrıs ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. AEK Arena'da oynanan karşılaşmayı Sırbistan, 8'inci dakikada Sergej Milinkovic-Savic'in attığı golle 1-0 kazandı.

Kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren Dusan Tadic, 46'ncı dakikada oyuna dahil oldu ve milli formayı 106'ncı kez giydi. Böylelikle Branislav Ivanovic'i geride bırakan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın en çok forma giyen futbolcusu oldu.

Öte yandan mücadele sonunda Dusan Tadic'e plaket verildi ve 106 numaralı forma hediye edildi.

İLK MAÇINA 2008'DE ÇIKTI

35 yaşındaki Dusan Tadic, milli formayı ilk olarak 14 Aralık 2008 tarihinde giymişti. Sırbistan'ın Polonya ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Tadic, 46'ncı dakikada yerini Dragan Mrdja'ya bırakmıştı. Sırbistan Milli Takımı ile 106 maça çıkarak milli formayı en çok giyen futbolcu olan Dusan Tadic, bu maçlarda 22 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu 22 golünün yanı sıra 40 da asist yapmayı başardı.