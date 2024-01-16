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Fenerbahçeli İsmail Yüksek Fransa yolcusu

Fransa Ligi ekiplerinden Lyon, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için 12 milyon euroluk teklif yaptı.

Spor
  • 16.01.2024 11:17
  • Giriş: 16.01.2024 11:17
  • Güncelleme: 16.01.2024 11:29
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçeli İsmail Yüksek Fransa yolcusu
Fotoğraf: AA

Bu sezon Fenerbahçe'de etkili bir performans gösteren İsmail Yüksek için Fransa ekiplerin Lyon harekete geçti. 

Lyon'un Yüksek için Fenerbahçe'ye 12 milyon euroluk bir teklif yaptı. 

Lyon'un teklifinin 8 milyon euro'nun nakit, 4 milyon euronun ise bonuslar içerdiği öğrenildi.

Sarı lacivertli forma ile bu sezon ligde 18 maça çıkan Yüksek 3 asist katkısı verdi.

Yüksek, UEFA Konferans Ligi'nde 10 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sundu.  

Bu sezon Fransa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Lyon,18 maçta topladığı 16 puan ile ligin 16'ncı sırasında yer alıyor.

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