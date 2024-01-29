Fenerbahçe’ye imzayı atan Çağlar Söyüncü'den ilk mesaj

Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün kulübü Atletico Madrid'den sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Söyüncü ilk mesajında, “Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak” dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de takviye çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki de yer aldı.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’DEN AÇIKLAMA

Hedefinin şampiyonluk ve kupalar kazanmak olduğunu dile getiren Çağlar Söyüncü, "Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig'de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.