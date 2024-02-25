'Fenomen' 20 yıl sonra dinleyicisiyle buluştu

Efe Dikmen yeni şarkısı “Fenomen”i bağımsız olarak yayımladı.

Şarkının sözleri ve bestesi sanat dünyasının yakından tanıdığı bir isme; Efe Tunçel’e ait.

Kültür-Sanat sitesi NouvArt’ın Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olan Efe Tunçel, şarkının hikayesini şöyle anlatıyor: “En büyük ilk hayalimdi kendi şarkılarımla bir albüm yapmak ama dönem şartlarında şarkılar hazırlansa da albüm yayımlanamadı. Ve 20 yıl sonra o albüme ismini veren gerçek bir aşk şarkısının Efe Dikmen tarafından yorumlanması ve yayınlanması sanki hayalimi tamamlamış hissi verdi ki devamı gelecek tabii…”

Şarkının kayıt hikayesini ise Efe Dikmen şöyle anlatıyor: “Benim açımdan şöyle, şarkının ilk versiyonunu Kadıköy’de rakı içerken telefon hoparlöründen dinledim ve hikayesini dinlediğimde hem çok tanıdık geldi hem de çok etkilendim. Şarkı birkaç kez kayıt aşamasına girip çıktı. Daha günümüz sound’una uydurmak için birçok enstrüman denedik. Hiçbiri içime sinmeyince Deniz Perhan ile orijinal halini bozmadan ilerledik.”



AI teknolojisiyle hazırlanan kapakta ise Alper Kaya’nın imzası var.



Fenomen Künye:

Söz müzik: Efe Tunçel

Kayıt, mix&master: Deniz Perhan

Gitarlar: Arif Tunç Konak

Back vokal: Cemre Kamacıoğlu

Kapak: Alper Kaya