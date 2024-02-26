Fenomen dizi Gibi’nin yeni sezonu için tarih açıklandı

Gibi dizisinin 5. sezon yayın tarihi açıklandı. Exxen'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre 5. sezon 8 Mart'ta başlayacak.

Güncel 26.02.2024 22:31 Giriş: 26.02.2024 22:31

Güncelleme: 26.02.2024 22:35 Kaynak: Haber Merkezi

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