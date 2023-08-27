Ferdi Kadıoğlu'nun kalça kasında yırtık olduğu açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda Twente ile oynadığı maçın ardından ağrı hisseden Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Spor 27.08.2023 19:01 Giriş: 27.08.2023 19:01

Güncelleme: 27.08.2023 19:06 Kaynak: iHA

A- A A+

FOTOĞRAF: İHA