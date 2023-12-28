'Fergio House'a 'müstehcenlik' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonunda 'Fergio House' adlı sosyal medya hesabından videolar paylaşan 19 kişinin 'müstehcenlik' gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Fergio House' hesabından görüntüler paylaşanları “halkın milli ve manevi değerlerini aşağılamak ve huzurunu kaçırmakla” suçladı. 19 kişinin 8 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındığını belirten Yerlikaya 2 bin sahte 100 dolarlık banknota el konulduğunu duyurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya'daki 15 adrese eş zamanlı "Kafes-26" operasyonu düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyon kapsamında, Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin sahte 100 dolarlık banknota el konuldu."