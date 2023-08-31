Ferhangi anmalar: Mirasını yaşatıyoruz

Ferhan Şensoy, 2021’de 70 yaşındayken kalp damar ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Oğulcan AYDIN

Yazdığı ve sergilediği çok sayıda oyunla Türk tiyatrosuna yön veren usta sanatçı Ferhan Şensoy, 2’inci ölüm yıldönümünde Ses Tiyatrosu’nda anılıyor. İstiklal Caddesi’ndeki Halep Pasajı’nda yer alan tiyatroda üç gün boyunca sanatçının tek kişilik oyunları barkovizyondan gösterilecek. “‘Felek Bir Gün Salakken’, ‘Ferhangi Şeyler’ ve ‘Ferhangi Şeyler 2000. Oyun’un gösterileceği etkinlikler ücretsiz ve herkese açık olacak.

Sevenleri Şensoy’u vedasının ikinci yılında BirGün’e anlattı.

Ferhan Şensoy’un kızı Müjgan Ferhan Şensoy, “Babamın kahkahalar ile anıldığı bir anma olsun istedik bu sene. Hayatı yazmak ile geçti. Proje olsun, olmasın sabah kalkıp masa başında dükkanını açardı. Bunu da Haldun Taner ustasından öğrenmiş. Kendisini üretime adadı, bu Türkiye’nin sanatla olan kavgasında onu ayakta tuttu” ifadelerini kullandı.

HAYATA KATLANMA YÖNTEMİ ÜRETMEKTİ

Eski eşi ve Ortaoyuncular üyesi Elif Durdu, Şensoy’un yerinin doldurulamayacağının ve üretkenliğinin altını çizdi. Durdu, “Ferhan için üretken demek yeterli gelmiyor bana. Hastane odasında bile yazan, günlüğünü elinden bırakmayan biri için yeni sıfatlar bulmak gerek sanırım. Belki de hayata katlanma yöntemi bu oldu. Ses Tiyatrosu’na girdiğim her an hissediyorum varlığını” dedi.

“ORTAOYUNCULAR SIKI BİR ÖRGÜT” DERDİ

Ortaoyuncular üyesi ve Ses Tiyatrosu Müdürü Mustafa Gültekin, Ferhan Şensoy’un Türk Tiyatrosu’na katkılarını şöyle anlattı: “Ferhan Abi olmasaydı 2 önemli unsur eksik olurdu. Birincisi Türk Tiyatrosunda mizah unsurudur. Ferhan Şensoy, önemli bir mizah bir yazarıdır. Kendine ait üslubuyla yazmıştır oyunlarını ve kitaplarını. Oyunlarında kullandığı bu üslup sayesinde Türk Tiyatrosunda yeni bir mizah penceresi açılmıştır. İkinci önemli unsur da muhalif bir tiyatro adamı olmasıdır. Hiçbir oyunu yoktur ki suya sabuna dokunmasın. Tüm oyunlarında toplumun sorunlarını muhalif tavrıyla ele almıştır” ifadelerini kullandı. Gültekin konuşmasının devamında, “Kendisini hiç vefat etmemişçesine hatırlıyoruz. Bıraktığı emanet çok güçlü ve sarsılmaz. Onun deyimiyle “Ortaoyuncular sıkı bir örgüt” diye konuştu.

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KAVUĞU ÖZKUL'DAN DEVRALDI

Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı Ferhan Şensoy, aynı zamanda Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu. Şensoy, 1989 yılında Münir Özkul’dan Kel Hasan Efendi’nin kavuğunu devraldı. Fransa ve Kanada’da tiyatro eğitimi almış olan tiyatrocu; Haldun Taner, Boris Vian gibi isimlerden ilham aldı ve Jerome Savary gibi ekol isimlerle çalıştı.