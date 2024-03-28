Ferhat Karlı isimli erkek boşanma aşamasında olduğu kadını bıçaklayarak ağır yaraladı

Başakşehir'de, 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı, boşanma aşamasında olduğu Ferhat Karlı tarafından takip edilip, 7 kez bıçaklandı. Ağır yaralanan kadının yoğun bakımda tedavisi sürerken, Ferhat Karlı gözaltına alındı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Dilem Gül Karlı'yı bıçaklayarak ağır yaralayan Ferhat Karlı isimli erkek gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceki evliliğinden 2 çocuk sahibi olan 24 yaşındaki Dilem Gül Karlı, 5 ay önce Ferhat Karlı ile evlendi. Daha sonra Dilem Gül Karlı, bir buçuk ay kadar önce boşanma kararı alarak babasının Küçükçekmece’deki evine yerleşti. Bu süre boyunca hayatına devam eden genç kadın, boşanma aşamasında olduğu Ferhat Karlı'dan tehditler almaya başladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü de Ferhat Karlı, Başakşehir’e bir kız arkadaşıyla görüşmeye giden Dilem Gül Karlı'yı takip etti. Şahintepe’ye geldiği sırada genç kadının yanına giden Ferhat Karlı, uzaklaşmaya çalışan Dilem'i defalarca bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının başında ölmesini bekleyen Karlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ağır yaralanan kadın ise hastaneye götürüldü. Dilem Gül Karlı’nın yaşam mücadelesi devam ederken, Ferhat Karlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SEVİLAY KARLI’IN KATİLİ İLE AMCA ÇOCUKLARI"

Pendik’te 35 yaşındaki Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandığı Ümit Karlı tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Sevilay Karlı’yı öldüren Ümit Karlı’nın, Ferhat Karlı ile amca çocukları olduğu öğrenildi. Dilem Karlı'nın babası Senel Çoban, Sevilay Karlı'nın cenazesini Tokat'a kendi aracıyla götürdüğünü söyledi.

Çoban, "Sürekli tehditler alıyordu. Bu yüzden ne onun canı rahattı ne de benim canım rahattı. Neden tehdit aldığını bilemiyorum, kardeşlerini ağabeyini de tehdit ediyormuş. Ağabeyi de, 'Sizi keseceğim, sizin sülalenizi kökünden temizleyeceğim' diye tehditler alıyorlarmış. Başında beklemiş kızımın. Olayın olduğu yerdeki gençler, bunu sıkıştırmışlar polise teslim etmişler. Amcasının oğlu da eski eşini öldürdü. Kadının cenazesi bizim aracımızla Tokat’a gitmişti" dedi.