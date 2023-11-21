Ferhat Tunç: Adalet Bakanlığı, hakkımda kırmızı bülten talep etmiş

Sanatçı Ferhat Tunç, Adalet Bakanlığı'nın Interpol'den kendisi hakkında 'kırmızı bülten' çıkarılmasını talep ettiğini söyledi.

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, dönemin başbakanı Binali Yıldırım’a 'hakaret'ettiği iddiasıyla açılan davanın 11’inci duruşması Büyükçekmece 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı’nın Interpol'den Tunç’un yakalanması için, 'kırmızı bülten' çıkarılmasını talep ettiğini belirtti. Mahkeme, yakalama emrinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını ifade etti.

Ferhat Tunç, gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "İkamet ettiğim Almanya'da ifademin alınması için her seferinde talebimiz oldu. Almanya, tüm davalarla ilgili Türk yargısının ifademin alınması yönündeki talebini her seferinde geri çevirdi" diyen Tunç, Interpol'ün, Adalet Bakanlığı'nın kırmızı bülten talebini reddedeceğini düşündüğünü söyledi.

Tunç'un paylaşımı şöyle:

Doğrusu çok şaşkınım!

Adalet Bakanlığı hakkımda kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunmuş. Ülkeden ayrılmama neden olan, hakkımda açılmış davaları avukatım Fatma Hopikoğlu aracılığıyla takip etmekteyim. İkamet ettiğim Almanya'da ifademin alınması için her seferinde talebimiz… — FERHAT TUNÇ (@ferhatttunc) November 20, 2023

Ferhat Tunç'un yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 20 Aralık'ta yapılacak.