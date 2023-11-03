Feribot seferlerine fırtına engeli: Bozcaada ve Gökçeada'nın bazı seferleri iptal edildi

Gestaş, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş, Kuzey Ege Denizi’nde yarın beklenen olumsuz hava şartlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kötü hava şartıları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferlerin olmayacağı belirtildi.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“04.11.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, sadece Kabatepe’den saat 09:00 seferi yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 04.11.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.”