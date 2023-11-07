Ferit Şahenk görüşmelere başladı: Katar Varlık Fonu, Galataport’u satın alabilir

Ferit Şahenk'in Katar Varlık Fonu ile Galataport'un satışını görüştüğü belirtiliyor. Bloomberg haberine göre görüşmeler erken aşamada.

Ferit Şahenk, Galataport’un satışı için Katar Varlık Fonu (Qatar Investment Authority) ile görüşüyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Şahenk, inşası için 1,02 milyar euro (1,1 milyar dolar) kredi kullandığı Galataport’un olası satışından elde edeceği geliri kredinin kapatılmasında kullanmayı planlıyor.

Görüşmelerin erken aşamada olduğunu belirten kaynaklar söz konusu görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceğine de işaret etti.

Doğuş Holding ve Bilgili Holding tarafından inşa edilen 1,7 milyar dolarlık kruvaziyer limanı projesi Galataport, bir dizi ertelemenin ardından 2021’de açılmıştı. Limanın yılda ortalama 25 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon yolcuyu ağırlaması hedefleniyordu.

Doğuş, Bilgili ve Qatar Investment Authority konuya ilişkin Bloomberg'e yorum yapmadı.

İSTİNYE PARK’I SATMIŞLARDI

Şahenk Garanti Bankası’ndaki hissesini İspanyol BBVA’ya yaklaşık 5 milyar dolara satmasının ardından otel, marina ve restoran yatırımlarına ağırlık vermişti.

Bankalarla yeniden yapılandırma anlaşması yapan Doğuş Holding son yıllarda nakit pozisyonunu artırmak istiyordu. Doğuş, 2020’de İstinye Park’taki yüzde 30 hissesini Katar varlık fonuna satmıştı.