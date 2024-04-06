Fernando Santos gidici

Spor Servisi

Süper Lig’deki son 4 maçında da galibiyet yüzü görmeyen Kara Kartal'da teknik direktör Fernando Santos’un geleceği sorgulanıyor. Siyah-beyazlı yönetim kurulunun tecrübeli teknik adamla gelecek sezon devam etmeyeceği kulislerde konuşuluyor.

Önceki gün 1-1 eşitlikle sona eren Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulunan Portekizli antrenör, “Takımdaki bazı şeylerin de iyiye gittiğini söyleyebilirim. Bu takımın gelecek yıl neye ihtiyacı olduğunu net olarak biliyorum. Birlik olmalıyız. Taraftar da mutsuz ama şampiyonluğa yürüyen takımı yapmak için nelere ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Kariyerimde bu tarz durumlarla karşılaştım. Oralarda bunu başardım. Bunun için inanmamız gerekiyor. Yönetim başka bir hoca düşünürse bazı şeyler farklı olabilir ama ben onlara inanıyorum, onlar da bana inanıyor Beşiktaş’ı hak ettiği yere taşıyacak bir proje için buradayım. Beşiktaş bir proje oluşturmazsa sıkıntı yaşar’’ diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımda gelecek sezonu planladıklarını anlatan Santos, “Bu takım benden önce 4 hoca değiştirdi. Bunun bilincindeydim. Takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Önümüzdeki yılın projesi için buraya geldim. Önümüzdeki yılı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Beşiktaş ligde ve kupada şampiyonluğa oynasın ve savaşsın istiyoruz” dedi.