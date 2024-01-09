Fernando Santos imzayı atıyor

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Fernando Santos için bugün imza töreni düzenlenecek. Tecrübeli antrenör, Beşiktaş’ın 60’ıncı teknik direktörü olacak. 69 yaşındaki Santos’un kariyerinde birçok başarı bulunuyor.

Spor Servisi

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Fernando Santos bugün düzenlenecek imza töreniyle siyah-beyazlılarla sözleşme imzalayacak. Tecrübeli Portekizli antrenörün imza töreni Tüpraş Stadı’nda düzenlenecek ve saat 12.00’de başlayacak.

60’INCI TEKNİK ADAM

Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos, siyah-beyazlı futbol takımında görev yapacak 60. çalıştırıcı olacak. Siyah-beyazlı kulübün 1911 yılında başlayan 113 yıllık futbol tarihinde 33’ü yabancı ve 26’sı Türk olmak üzere toplam 59 teknik adam görev yaptı.

34’ÜNCÜ YABANCI

Beşiktaş Futbol Takımı’nda 13 ülkeden 33 yabancı teknik direktör görev aldı. Siyah-beyazlıları 7 Yugoslav, 5 Alman, 4’er İtalyan ve İngiliz, 3 Macar, 2’şer Rumen ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol, Portekizli ve Hırvat teknik direktör çalıştırdı. Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, Beşiktaş’ın 34. yabancı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti. Santos, vatandaşı Carlos Carvalhal’ın ardından siyah-beyazlı ekipte görev yapacak ikinci Portekizli teknik adam olacak.

Siyah-beyazlı takım, ligdeki şampiyonluklarının 4’ünü 3 farklı Yugoslav teknik adamla elde etti. İngiliz çalıştırıcı yönetiminde 3 kez kupayı müzesine götüren Beşiktaş, birer defa da Macar, Alman ve Rumen çalıştırıcılar yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsledi. Kara Kartal Türk teknik direktörlerle ise Süper Lig’de 4 kez kupayı kaldırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, ligde Mustafa Denizli, Şenol Güneş (2) ve Sergen Yalçın ile şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan Santos dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

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BEŞİKTAŞ, Ç.RİZE KARŞISINDA

Beşiktaş, Süper Lig’de 16. haftanın erteleme müsabakasında bugün Çaykur Rizespor’la deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet alan Beşiktaş, oynadığı son maçta Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Ligde geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip 29 puanla 6. basamakta bulunuyor. Beşiktaş’la aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise averajla 5. sırada yer alıyor.

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JEAN ONANA MARSİLYA’DA

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcusu Jean Onana’yı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Fransa’nın Marsilya ekibine kiraladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Jean Onana’nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana’ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.