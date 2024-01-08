Fernando Santos'un kariyerinden öne çıkanlar

Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Fernando Santos, Portekiz'in 3 büyük takımında teknik direktörlük yaptı. Yunanistan'da başarılı bir kariyer geçiren Santos, 2016 yılında Portekiz Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonu yaptı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 69 yaşındaki teknik direktörle anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine 'hoş geldin' diyoruz" denildi.

Açıklamada Fernando Santos'un yardımcılıklarını Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario'nun yapacağı aktarıldı.

KARİYERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Futbol kariyerine Benfica altyapısında başlayan Fernando Santos, Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 maça çıktı.

Santos Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde teknik direktörlük yaptı. Porto'yu lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupası'na taşıdı.

Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos, AEK'le Yunanistan Kupası'nı kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligi'ne götürdü.

Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi.

Yunanistan Milli Takımı'nı Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı.

Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos, 2016 yılında Portekiz Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı. Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde geldi.

Son olarak Polonya Milli Takımı'nda görev yaptı.