Ferrero’nun sözü yetti, soruşturma kapatıldı!

Ferrero'nun Türkiye'de fındık piyasası ile olağan dışı yöntemlerle oynadığı, piyasa bozucu faaliyetlerde bulundu, bu şekilde Türkiye'deki işbirlikçileri ile beraber hem fındık üreticisini hem de Türkiye'yi zarara uğrattığı iddiaları üzerine şirket hakkında başlatılan soruşturma, Ferrero'nun verdiği taahhütler üzerine sonlandırıldı. Duruma tepki gösteren CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, "Konuyu takip etmeye devam edeceğiz, Bu firmanın gerekli bedeli ödemesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmayı, alınan taahhüt üzerine sonlandırma kararı aldı.

Konuya ilişkin Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden bir duyuru yayımlandı.

Buna göre, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma, teşebbüs tarafından getirilen ve Kurul tarafından kabul edilen rekabetçi endişeleri gideren taahhütler üzerine sona erdirildi.

Kurul, Ferrero International SA ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik soruşturma açmıştı.

ADIGÜZEL: FİRMA TÜRKİYE'Yİ ZARARA UĞRATTI

Soruşturmanın kapatılmasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Miletvekili Mustafa Adıgüzel, soruşturmanın Kasım 2022'den bu yana devam ettiğine vurgu yaptı.

Şirketin hem üretici başta olmak üzere Türkiye'yi zarara uğrattığını vurgulayan Adıgüzel, "Ferrero 'yaptım ama bir daha yapmayacağım' diyor. Demek ki bugüne kadar sen hem üreticiyi hem Türkiye'yi zarara uğrattın. Ferrero ailesi ciro itibariyle dünyanın en büyük 23. ailesi. Bunu nereden kazandı? Karadenizli fındık üreticinin alın terinden kazandı" ifadelerini kullandı.

Firmanın 800 milyon TL teşvikle Düzce'de fabrika kurduğunu anımsatan Adıgüzel, "Erdoğan 800 milyon TL teşvikle Düzce'de milletin parasıyla fabrika kurdurdu. Şimdi buradan soruyorum; yaptım ama bir daha yapmayacağım diyen firmaya hangi cezayı keseceksiniz?" diye sordu.

Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Rekabet Kurumu fındık katili Ferrero'yu bir buçuk yıldır soruşturuyordu. Neyle ilgili? Ferrero'nun Türkiye'de fındık piyasası ile olağan dışı yöntemlerle oynadığı, piyasa bozucu faaliyetlerde bulundu, bu şekilde Türkiye'deki işbirlikçileri ile beraber hem fındık üreticisini hem de Türkiye'yi zarara uğrattığı ile ilgili...

Bu konuda elinde yeterli delil olduğunu belirten Rekabet Kurumu, Kasım 2022'den beri soruşturmayı yürütüyordu. Dün Rekabet Kurumu yaptığı açıklamada, 'yürütülen soruşturma Ferrero'nun endişeleri gideren taahhütleri ile sona erdirilmiştir' diyor.

Yani Ferrero 'yaptım ama bir daha yapmayacağım' diyor. Demek ki bugüne kadar sen hem üreticiyi hem Türkiye'yi zarara uğrattın. Ferrero ailesi ciro itibariyle dünyanın en büyük 23. ailesi. Bunu nereden kazandı? Karadenizli fındık üreticinin alın terinden kazandı.

50 bin fındık üreticisi ile doğrudan ilişki halinde. Devlet bürokrasisi ile ilişki halinde... Yaptım ama bir daha yapmayacağım diyen bu firmaya Erdoğan 800 milyon TL teşvikle Düzce'de milletin parasıyla fabrika kurdurdu.

"TÜRKİYE'Yİ SÖMÜREN BU FİRMAYA HANGİ CEZAYI VERECEKSİNİZ?"

Şimdi buradan soruyorum; yaptım ama bir daha yapmayacağım diyen firmaya hangi cezayı keseceksiniz? Bu aile dünyanın 23. büyük ailesi olurken Karadenizli aileler okula giden çocuklarına harçlık veremiyor. Birçok aile ay sonunu getiremiyor, tencerede kaynatacak yiyecekleri yok. Bu alın terini, bu emeği ve aslında Türkiye'yi sömüren bu firmaya hangi cezayı vereceksiniz?

Bu firma bugüne kadar üreticiden çaldıklarına dair doğrudan üreticiye ne ödeyecek? Rekabet Kurumu olarak bunun için ne yapacaksınız?

İkinci soru da şu; tam da fındık sezonundan önce Mart ayında bunu niye yapıyorsunuz? Madem 1 buçuk yıldır soruşturuyorsunuz, 6 ay daha takip edip fındık sezonunun geçmesini niye beklemiyorsunuz? Yine cıdık işler mi var?

El altından yine bir takım işler mi çeviriyorsunuz? Biz bunu takip etmeye devam edeceğiz gözümüzden bir şey kaçıramazsınız.

"KONUYU TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Belli ki Ferrero'yu fındık sezonundan önce rahatlatmak, piyasayı bozmak için yapılan bir hareket bu. Bu soruşturma sürecini ile beraber fındık ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin taahhüdü olan 4 doların üzerine çıktı. Demek ki fındık 4 dolar edebiliyormuş. Eğer fındık bugünkü fiyattan aşağı düşerse, bilin ki Rekabet Kurumu'nun Ferrero'yu serbest bırakmasından kaynaklı olacaktır.

Konuyu takip etmeye devam edeceğiz, Ben yaptım ama bir daha yapmayacağım diyen bu firmanın gerekli bedeli ödemesi için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.