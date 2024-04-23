Ferzan Özpetek: Netflix Türkiye filmimi içki var diye almadı

Yönetmen Ferzan Özpetek, "Bir İstanbul Üçlemesi" filminin gösteriminin ardından konuştu. Özpetek, "Filmi İtalya'nın Netflix'i aldı ama Türkiye'ninki almadı çünkü içki var" dedi.

Yönetmen Ferzan Özpetek, "Bir İstanbul Üçlemesi" filminin Netflix İtalya’nın aldığını, ancak Netflix Türkiye’nin almadığını, bu durumun gerekçesinin ise filmde içki bulunması olduğunu ifade etti.

Gazete Duvar’dan Ezgi Sivrikaya’nın haberine göre 43. İstanbul Film Festivali kapsamında izleyicilerle buluşan filminin ardından konuşan Özpetek, Netflix Türkiye’nin filmi almadığını söyledi.

"Filmi İtalya'nın Netflix'i aldı ama Türkiye'ninki almadı çünkü içki var. Biliyorsunuz silah olabilir ama alkol olamaz. Başka bir yere gidecek Türkiye'de. Başka ülkelerin Netflix'leri alıyor ama Türkiye'nin Netflix'i almıyor. Ne yapalım, kaderimiz. Kader utansın" dedi.