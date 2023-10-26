Fethiye Körfezi'nde kuru yük gemisinde patlama: 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında demirli kuru yük gemisinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da Fethiye Körfezi'nde kuru yük gemisindeki patlamada 4 kişi yaralandı.

Fethiye Körfezi'nde Şövalye Adası önlerinde demirli Serenity Ac isimli 75 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 4 kişi Sahil Güvenlik botuyla Fethiye Limanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.