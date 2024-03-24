Fethiye’de hekimler denetime talip

HABER MERKEZİ

Ülkenin tamamında belediye meclis üyesi adayları gösteren SOL Parti, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Parti’nin Fethiye Belediye Meclis’i adayları Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi doktoru Ali Erol ve doktor Selçuk Arda oldu.

“Fethiye, hekimlerin denetiminde olacak” diyen adaylar yaptıkları açıklamada kamu yararı bulunmayan her türlü projenin karşısında olacak dedi.

“Kentimiz bir avuç yağmacının tehdidi altında. Her yıl ekosistemi tahrip edecek, kent belleğini yok edecek, kamusal kullanım özgürlüğünü elimizden alacak yeni bir proje ile karşı karşıya kalıyoruz” diyen adaylar kentlerin canlı organizma gibi dinamik bir yapısı olduğunu belirterek projelerle yönetilemeyeceğini belirtti.

KENTİ KANSER OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

“Bizler Halkın tarafındayız. Halkımızı da bizim yanımızda olmaya davet ediyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yıllardır yurttaşların piknik yapıp denize girdiği kıyı şeridini bir şirket otel yapıp üzerine çökerse, toplumun yüzde 1’lik kesimindeki en zenginlere göre iyi bir “Proje” olabilir. Ama 3 kuşak oraya gidip anı biriktiren toplum için cenazesi kalkan bir “Yas Projesi” olabilir.

Hekim olduğumuz için başka bir örnek vermek istiyoruz. Hücreler, dokular birleriyle iletişim halinde olup birbirlerini denetlerler, geri bildirim alıp ona göre kendilerini düzenlerler. Aralarından biri denetime uymayıp çoğalmaya devam ederse Kanser dokusu gelişmeye başlar.

Sol parti belediye meclis üyeleri olarak; karar alma ve denetim süreçlerine halkın katılımını sağlayıp kentin dokusuna zarar verecek kanser oluşmasına izin vermeyeceğiz. Kamu yararı bulunmayan lafta projelere karşı mücadele edeceğiz.

Seçim gezilerimizdeki sohbetlerde halkın şikâyetçi olduğu sorunları anlatmak, belediyeden beklentileri mecliste dile getirmek istiyoruz. Bizler Halkın tarafındayız. Halkımızı da bizim yanımızda olmaya davet ediyoruz.”