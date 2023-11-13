Fethiye’den başpehlivanlar geçti

Muğla Fethiye’de gerçekleştirilen Fethiye Belediyesi Yağlı Güreşlerine çeşitli illerden 64'ü başpehlivan 450 güreşçi katıldı. Finalde İsmail Balaban güreşten çekilince başpehlivan Mustafa Batu oldu.

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi’ndeki Kovanlık mevkiinde Ramazan Çatal anısına bu yıl ilki gerçekleştirilen, Fethiye Belediyesi Yağlı Güreşlerine çeşitli illerden 64'ü başpehlivan 450 güreşçi katıldı. Güreşler sırasında etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle pehlivanlar zor anlar yaşadı. Yağışın hafiflemesiyle güreşler coşkuyla devam etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı açıklamada, “Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılında, 100. Yağlı Güreş organizasyonunu Fethiye’mizde gerçekleştirdik. Türkiye’nin en iyi başpehlivanlarını, Fethiye’mizde ağırlamaktan onur duyduk. Büyük usta Ramazan Çatal’ın da aramızda olup, bizleri bu büyük organizasyonda yalnız bırakmamasından dolayı çok mutluyuz. Finalde Başpehlivanlığı kazanan Mustafa Batu’yu; yarı finalde güreşerek kürsü yapan Ali Yanatma ve Osman Aynur’u; Büyük orta boyda 1. olan, Belediyemiz güreşçisi Alpaslan Güçlü’yü tebrik ediyor, katılımcı tüm pehlivanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Bu büyük organizasyonda, bizi yalnız bırakmayan tüm yurttaşlarıma şükranlarımı sunuyor, büyük fedakârlıkla çalışan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Fethiye Belediyesi Yağlı Güreşleri’nde, yapılan açık arttırma sonucu güreş ağalığını 3 Milyon TL’ye kazanan Kazım Çağan’a ağalık kemerini takdim eden Karaca, “Güreş organizasyonumuza verdiği desteklerden dolayı güreş ağamız Kazım Çağan’a, esnaflarımıza ve iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Başpehlivanlık yarı final eşleşmelerine; Osman Aynur – İsmail Balaban, Ali Yanatma – Mustafa Batu kaldı. Güreşler sonucu final İsmail Balaban, Mutafa Batu arasında gerçekleşti. Nefeslerin kesildiği güreşte İsmail Balaban güreşten çekilince başpehlivan Mustafa Batu oldu.