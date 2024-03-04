Fetihtepe'de Soylu kaybetti

Gökay BAŞCAN

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İstanbul Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm adı altında evlerinden zorla çıkartılan yurttaşların kurduğu derneğin başkanı Şenel Kartal’a açtığı hakaret davası sonuçlandı.

Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi, yaklaşık 1 yıldır denetimli serbest olarak yargılanan Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada Derneği Başkanı Şenel Kartal’ın beraatına karar verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AKP'li Beyoğlu Belediyesi eliyle, İstanbul Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada’da kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Yerinde ve halk ile birlikte dönüşüm isteyen bölge halkı, sürgün projesine tepki gösterdi. Altyapı hizmeti kesilen mahalleliler evlerinden zorla çıkarıldı. 9 Haziran 2022 günü kolluk kuvvetleri tarafından mahalle adeta kuşatıldı. İnsanların altyapı hizmetleri kesildi. Dernek başkanı Şenel'e, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mafyatik isimlerle kurduğu ilişkiyi eleştirdiği gerekçesiyle hakkında dava açıldı.

Yaklaşık 1 yıldır basit usulle, denetimli şekilde yargılanan Kartal’ın beraatına karar verildi. Kararda, “Her ne kadar sanık Şenel Kartal hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından CMK 223/2-a maddesi uyarınca beraatına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı. Basit usulle yargılayan mahkeme, tarafların itiraz ettiği takdirde duruşma yapılacağı belirtildi.

Kararı değerlendiren dernek başkanı Kartal, “Fetihtepe’de halka yapılan haksızlıkları dile getirdiğimiz için yargılandık. Mahkeme haklı olduğumuzu ortaya koydu ve beraat verdi” ifadelerini kullandı.