FETÖ'den 6 yıldır aranan üsteğmen, sahte kimlikle yakalandı
Ankara'da 6 yıldır FETÖ'den aranan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç pilot üsteğmen F.T, başkasına ait sahte kimlikle Etimesgut'ta saklandığı evde yakalandı.
Kaynak: DHA
FETÖ'den 6 yıldır aranan ihraç pilot üsteğmen başkasına ait sahte kimlikle yakalandı.
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor.
Anakar İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 6 yıldır firari olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç pilot üsteğmen F.T'nin Etimesgut ilçesinde saklandığı belirlendi.
F.T, operasyonla, saklandığı evde yakalandı.
F.T'nin yakalanmamak için başkasına ait sahte kimlik kullandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T, tutuklandı.
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