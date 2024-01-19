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FETÖ'den 6 yıldır aranan üsteğmen, sahte kimlikle yakalandı

Ankara'da 6 yıldır FETÖ'den aranan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç pilot üsteğmen F.T, başkasına ait sahte kimlikle Etimesgut'ta saklandığı evde yakalandı.

Güncel
  • 19.01.2024 17:14
  • Giriş: 19.01.2024 17:14
  • Güncelleme: 19.01.2024 17:19
Kaynak: DHA
FETÖ'den 6 yıldır aranan üsteğmen, sahte kimlikle yakalandı
Fotoğraf: DHA

FETÖ'den 6 yıldır aranan ihraç pilot üsteğmen başkasına ait sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor.

Anakar İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 6 yıldır firari olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç pilot üsteğmen F.T'nin Etimesgut ilçesinde saklandığı belirlendi. 

F.T, operasyonla, saklandığı evde yakalandı.

F.T'nin yakalanmamak için başkasına ait sahte kimlik kullandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T, tutuklandı.

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