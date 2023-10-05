FETÖ'den aranan Koray Vural, Tacikistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
FETÖ üyeliğinden aranan Koray Vural, MİT operasyonuyla Tacikistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ üyeliğinden aranan firari Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
MİT, Türkiye'de bulunduğu dönemde FETÖ bünyesinde görev aldığı belirtilen, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a gittiği ve yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde faaliyet gösterdiği ifade edilen Koray Vural'ın saklandığı yeri tespit etti.
Tacikistan’dan kaçma planları yaptığı kaydedilen Koray Vural'ın, MİT operasyonuyla yakalandığı açıklandı. FETÖ'ye üye olmaktan aranan Koray Vural, Türkiye'ye getirildi.
Hakkında adli işlem başlatılan Koray Vural'ın, FETÖ'nün Orta Asya ve Tacikistan'daki faaliyetlerinin organizasyonunda görev aldığı belirtildi.
Vural'ın Tacikistan'da bulunduğu süreçte, sık sık Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen'den talimatlar aldığı da ifade edildi.