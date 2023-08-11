FETÖ'den mahkum askere cezaevinde şişli saldırı: 'Biz derin devletiz'

FETÖ'nün 2016'daki darbe girişiminden sonra OHAL kapsamında KHK ile ihraç edilerek ağırlaştırılmış müebbet alan eski asker Mennan Yeşilbaş, hapishanede şişli saldırıya uğradı. Saldırı sırasında 'Biz derin devletiz' diyen saldırganın, Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'i öldüren Gültekin Alan olduğu ileri sürüldü.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski asker Mennan Yeşilbaş'ın cezaevinde şişli saldırıya uğradığı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise Özgecan Aslan'ın katilini öldüren Gültekin Alan olduğu ileri sürüldü.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra açılan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yeşilbaş, Elazığ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunuyordu.

Yeşilbaş'ın, o dönem Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak görev yapan Fahri Kasırga'nın derdest edilerek Akıncı Üssü'ne götürülmesinden önce yolunu kestiği belirtiliyor.

Bu davada ifade veren er H.K., Yeşilbaş'ın ismini şu şekilde geçiriyordu:

"Genel Sekreter Fahri Kasırga çıkış yapmasın diye üsteğmen Mennan Yeşilbaş arabayı kapının önüne çekti. Daha sonra alayın nöbetçi amiri o bölgeye gelerek Kasırga ile konuştu. Nöbetçi amir birden silahını çekerek 'yat yat' diye bağırarak Kasırga'yı zorla bir ambulansa bindirdi. Kasırga'nın eşi müdahale etmeye çalıştı ama onu tuttular. Daha sonra herkes görev yerine döndü."

"BİZ DERİN DEVLETİZ ULAN' DİYE BAĞIRMIŞLAR"

7 Ağustos'ta gece yarısı koğuşuna giren iki kişinin saldırısına uğradığı belirtilen Yeşilbaş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yeşilbaş'ı cezaevinde ziyaret eden eşi A.Y., saldırıyı düzenlediği ileri sürülen kişilerin, Gültekin Alan ve Fatih Kocatay adlı mahkumlar olduğunu belirtiyor.

Yeşilbaş'ın eşi A.Y., görüşte saldırıyla ilgili şu bilgileri aldığını söyledi:

"Saldırganlar, gece rahatsızlanarak revire çıkmak istemişler. Eşimin koğuşunun önünden geçerken infaz koruma memurlarından kurtulmuşlar. Eşimin koğuşuna girmişler. Eşim sesler üzerine uykusundan uyanmış. Saldırganlar 'Biz derin devletiz ulan' diyerek eşime saldırmış. Eşim kolundan, omzundan ve karın boşluğundan yaralanmış. Saldırganlar sonra başka koğuşlara da girmişler"

ÖZGECAN ASLAN'IN KATİLİNİN KATİLİ

Saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Gültekin Alan, 11 Şubat 2015'te Mersin'in Tarsus ilçesinde Özgecan Aslan'ı kaçırarak cinsel saldırı girişiminde bulunan ve öldüren Suphi Altındöken'i cezaevinde öldürmesiyle tanınıyor. 11 Nisan 2016'da Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi'nde silahla Suphi Altındöken'i öldüren Alan, ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.