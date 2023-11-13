FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi çeşitli deliller elde edilen toplam 19 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Güncel 13.11.2023 09:18 Giriş: 13.11.2023 09:18

Güncelleme: 13.11.2023 09:25 Kaynak: AA

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Ankara'da FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik düzenlenen soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca haklarında tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama ve örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan örgütün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları devam ediyor.