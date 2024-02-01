FETÖ'nün 'küçük bölge imamı' yakalandı

FETÖ'nün 'küçük bölge imamı' olduğu iddia edilen Rıfkı S., Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Rıfkı S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya merkezli soruşturmada FETÖ'nün 'küçük bölge imamı' olduğu belirtilen Rıfkı S., Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'küçük bölge imamı' olduğu belirlenen Rıfkı S. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit etti.

Saklandığı adres belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Konya'ya götürülen Rıfkı S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.