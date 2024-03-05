FETÖ şüphelisi eski Ege Üniversitesi Rektörü Hoşcoşkun beraat etti

FETÖ soruşturması kapsamında tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Bölümü’nde polis ekiplerince gözaltına alınan eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, bugün görülen davanın karar duruşmasında beraat etti. Hoşcoşkun hakkında 'silahı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis iisteniyordu.

İzmir'de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen eski Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, bugün görülen davanın karar duruşmasında beraat etti.

Davanın ikinci duruşması bugün 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık ve avukatı katıldı. Duruşmada ilk olarak tanık A.M.G. dinlendi.

Hoşcoşkun'un FETÖ bağlantısı konusunda herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen A.M.G., örgütsel bir ortamda sanığı görmediğini de ifade etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin FETÖ faaliyetinde bulunmadığını ve asıl mağdur olduğunu iddia etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu, sanığın örgüt üyesi olduğu düşüncesine vardığını ifade ederek, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Son savunmasını yapan Hoşcoşkun, iftira atıldığını söyledi. Mahkeme, Hoşcoşkun'un beraatine hükmetti.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, 11 Eylül 2017'de, hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıldır aranan Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, 4 Temmuz 2023'te kolon kanseri ve böbrek yetmezliği tedavisi için gittiği EÜ Hastanesi'nde yakalanmıştı.

İki haftalık tedavi sürecinin ardından polisin gözaltına aldığı Hoşcoşkun, emniyete götürülmüştü. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Hoşcoşkun, 2017'den bu yana firari olması nedeniyle tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

EV HAPSİ VERİLİP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Yükseköğretim Kurulu tarafından 28 Şubat 2017'de Ege Üniversitesi'ndeki rektörlük görevinden açığa alınan ve 25 Ağustos'taki 'Kanun Hükmünde Kararname' ile meslekten ihraç edilen Hoşcoşkun, 18 Temmuz'da tutuklanmıştı. Bir ay tutuklu kalan Hoşcoşkun, duruşması öncesi, sağlık sorunları, etkin pişmanlık yapması, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin ortadan kalkması gerekçesiyle ev hapsi verilip, serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Hoşcoşkun hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Hoşcoşkun'un kızının FETÖ'nün en önemli finans kaynaklarından Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü, Hoşcoşkun'un da FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu için 2016'da kayyım atanan Türkiye Tabipler Vakfı'nın kurucularından olduğu belirtilmişti.

ŞİFA HASTANESİ'NDE İLK ORGAN NAKLİ YAPAN KİŞİ

Hoşcoşkun'un Şifa Hastanesi'ndeki ilk organ naklini gerçekleştiren kişi olduğu da iddianamede yer bulmuştu. Hoşcoşkun'un örgüt lider ve yöneticilerinin talimatlarına istinaden, bağlılık ve kararlılıkla, örgütün organik yapısına dahil olup emir komuta zinciri içerisinde yer alarak süreklilik, çeşitlilik arz eden şekilde eylemler sergileyip, kendisine verilen görevi yerine getirmek için hareket ederek üzerine atılı, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçunu işlediği belirtilmişti.

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Hoşcoşkun hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Terörle Mücadele Kanunu'nun 5'inci maddesi gereğince 15 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunmuştu.