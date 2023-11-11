FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan eski emniyet müdürü H.T. Ankara'da adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. H.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara'da FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve emniyet müdürlüğü görevinden ihraç edilen H.T'nin adresine operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan H.T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.