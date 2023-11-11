FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan eski emniyet müdürü H.T. Ankara'da adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. H.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve emniyet müdürlüğü görevinden ihraç edilen H.T'nin adresine operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda gözaltına alınan H.T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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