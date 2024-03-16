FETÖ'ye 'en üst derecede sadakatle bağlı' eski polis yakalandı

Ankara'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olan meslekten ihraç edilen, örgüte 'en üst derecede sadakatle bağlı' eski polis S.Ü. belirlenen adrese düzenlenen baskında yakalandı.

Ankara'da FETÖ üyesi eski polisyakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis S.Ü'nün Etimesgut ilçesinde saklandığını tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.Ü. yakalanarak gözaltına alındı.

BANK ASYA'DA HESABI VAR

İhraç polisin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgütün yaptığı fişlemelerde de örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi.

S.Ü'nün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerde hakkında beyanlar olduğu ve Bank Asya'da limit artırım hesabının bulunduğu tespit edildi.

S.Ü. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.