Feyyaz Uçar'dan ’istifa’ haberlerine ilişkin açıklama

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, istifa kararı aldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, istifa edeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçar, kaos oluşturmak için bu tarz haberleri ortaya çıktığını savunarak, "Beşiktaş’ımız için, başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte çalışmaya devam ediyoruz" cümlelerine yer verdi.