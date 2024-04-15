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Feyyaz Uçar'dan ’istifa’ haberlerine ilişkin açıklama

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, istifa kararı aldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Spor
  • 15.04.2024 12:18
  • Giriş: 15.04.2024 12:18
  • Güncelleme: 15.04.2024 12:21
Kaynak: İHA
Feyyaz Uçar'dan ’istifa’ haberlerine ilişkin açıklama

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, istifa edeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçar, kaos oluşturmak için bu tarz haberleri ortaya çıktığını savunarak, "Beşiktaş’ımız için, başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte çalışmaya devam ediyoruz" cümlelerine yer verdi. 

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