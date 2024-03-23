Feyyaz Uçar ulusal takım yetkililerini sert eleştirdi: Mobbing yaptılar

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Ulusal Takım kadrosundan çıkarılıp U21 kadrosuna gönderilen Semih Kılıçsoy’un mobbinge maruz kaldığını iddia etti. Uçar, ‘‘Derdimiz, oyuncumuza yapılan kötü tavır’’ dedi.

Spor Servisi

Ulusal Takım’da kadro tartışması yeni bir boyut kazandı. Geçen gün Ulusal Takım kadrosundan çıkarılarak U21 kadrosuna gönderilen Semih Kılıçsoy’la ilgili Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar bir açıklama yaptı.

NTV’ye konuşan Uçar, oyuncularına büyük bir haksızlık yapıldığını belirterek, "Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı. ‘Hocam üç gündür buradayım. Hiçbir teknik, taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız?’ diyor. Ne kadar acı bir şey! Bir yönetici için bunu duymaktan daha acı bir şey var mı? ‘Hocam çok mutsuzum, beni alabiliyorsanız alın’ dedi. ‘Oğlum, orası Milli Takım, oradan alınmak gibi bir şey olmaz, göreve devam etmelisin’ dedim. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk. Bizim derdimiz, oyuncumuza yapılan kötü tavır. Yoksa Milli Takım tamamen Beşiktaş’tan oluşsun demiyoruz. Hak eden oynasın diyoruz. Karşı tarafta değişen bir şey yok. Bu şekildeki bir tavrı Arda Güler’e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı" diye konuştu.

MONTELLA’NIN AÇIKLAMASI

Son dönemde oldukça formda olan çok kötü bir sezon geçiren Beşiktaş’ta performansıyla dikkat çeken Semih Kılıçsoy, şu ana kadar çıktığı 17 maçta 9 gol kaydetti. Birçok Avrupa kulübünün takibinde olan Semih’in U21’e gönderilmesiyle ilgili konuşan Ulusal Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ‘‘Değişikliklerle alakalı şunu söyleyebilirim, fazladan değişiklik yapmadım. Geçen seferki kadroya göre fazladan futbolcu çağırdık, yakından takip edebilmek için. Onları Ümit Milli Takım’a gönderme kararı onlar adına olumlu karşılanması gerek. Çünkü orada daha fazla oynamalarını istedim. Burada az oynayacaklarına orada daha fazla oynasınlar diye böyle bir tercihte bulundum’’ ifadelerini kullanmıştı.