Feyyaz Yiğit: Dev ihtiyaçlarım yok ki, büyük paralar için karar vereyim

YouTube'da katıldığı bir programda konuşan oyuncu ve senarist Feyyaz Yiğit, "Hayatta dev ihtiyaçlarım yok ki, büyük paralar için karar vereyim" ifadelerini kullandı.

"Gibi" dizisi ve "Ölümlü Dünya" film serisiyle izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu ve senarist Feyyaz Yiğit, hayatta motivasyonunun para olmadığını söyledi.

Yiğit, “Hayalini kurduğum küçük şeyler düşük bütçelerle hallolabiliyor” dedi.

Geçen sezon Disney Plus’tan “Gibi” dizisi için astronomik bir teklif alan ancak Exxen’de kalmayı tercih eden Yiğit, konuk olduğu Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına parayla ilgili şunları söyledi:

“Hayatta dev ihtiyaçlarım yok ki, büyük paralar için karar vereyim. Zaten kendi yaşadığım hayata göre daha bile fazla param var. İçimde ‘Dur gideyim şunu alayım, dur şunu yapayım’ gibi bir hayalim yok… Hayalini kurduğum şeyler düşük bütçelerle hallolabiliyor… Dolayısıyla beni motive eden şey para olmuyor… Beni hasta eden şey kafayı taktığım bir şeyi bir süre halledememek oluyor. Gibi’de yazmakta olduğum bir bölümün içinden iki gün çıkamayınca agresif birine dönüşüyorum. Hayatımı, duygularımı doğrudan etkileyen şeyler bunlar oluyor…”

'PARAYI YAPIMCIM DÜŞÜNSÜN, BEN ONDAN ÖĞRENEYİM'



Mali işlerle yapımcısı Barış Ayaztaş’ın ilgilendiğini belirten Feyyaz Yiğit, "Hem çok yakın arkadaşım hem de para pul konusunda hiçbir şey bilmeme imkan sağlayan birisi var Barış Bey. Dolayısıyla para onun derdi olsun diyorum. O düşünsün parayı. Ben ondan öğreneyim. ‘Paramız yok’ dediğinde bakacağız çaresine. Varsa da tamam" diye konuştu.

Yiğit sözlerine, “Bende ünden sonra hiçbir şey olmadı. Biri beni hâlâ yolda çevirdiğinde ya da bana baktığında ilk saniye hissettiğim şey tanıştığım biriyle karşılaştım ben onu tanımıyorum oluyor” diye devam etti.