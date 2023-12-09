Feyza Altun'dan Polat çiftiyle ilgili açıklama: Para teklif ettiler

Dilan Polat ve Engin Polat çiftini ilk günden itibaren araştıran ve birçok iddiayı gündeme getiren avukat Feyza Altun, çiftin kendisine para teklif ettiğini söyleyerek, "Oluru nedir diye sordular" dedi.

Türkiye'nin gündemine oturan fenomenlerin kara para aklama, vergi kaçırma soruşturmalarına ilişkin gündeme getirdikleriyle kilit isimlerinden biri olan Feyza Altun kendisine para teklifi yapıldığını açıkladı.

Halk Tv'de yayınlanan Halk Meydanı programına konuk olan Altun, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kendisine para teklif ederek konuyu kapatmasını istediklerini belirtti.

Altun, "Polatgillerden para teklif edildi. 'Oluru nedir?' diye soruldu. 'Kocasının fabrikaları olmadığını söylesin. Ben de konuyu kapatayım' dedim. Söylemedi ben de devam ettim" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.