Feyza Altun’un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

Şeriata yönelik sözlerinin ardından hedef gösterilmesiyle hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun'un adli kontroller serbest bırakılmasına ilişkin yapılan itiraz reddedildi.

Feyza Altun hakkında, sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili yaptığı paylaşımların ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözatına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen Altun, dün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirildi. Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altun, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Altun, geçtiğimiz gün X hesabından Farsça bir şiir yayınlamış; bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı. Yoruma yanıt veren Altun, "Şeriate s..kayım" diyerek karşılık vermişti. Altun, sosyal medyada hedef gösterilmesinin ardından paylaşımını silmişti.

Kendisine yapılan bazı yorumlara tepki gösteren Feyza Altun "Türkiye Cumhuriyeti laiktir laik kalacak" mesajı paylaşmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımı gerekçe göstererek, TCK’nin 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Altun, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Altun’a açılan soruşturmanın dayandırıldığı maddeyse şöyle diyor: “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”