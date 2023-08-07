FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri kura çekimi yarın yapılacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri kura çekimi yarın yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 12.30'da başlayacak. Kura çekimine 3. torbadan girecek Türkiye, grupta 2, 6. ve 7. torbadan gelen rakipleriyle eşleşecek.

EuroBasket 2025 Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.

Her maç haftasında ülkeler ikişer maça çıkacak. Gruplarını ilk üç sırada tamamlayan ülkeler, Avrupa Şampiyonası'na katılamaya hak kazanacak. EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde torbalar şu şekilde:

1. Torba: İspanya, Fransa, Sırbistan, Slovenya

2. Torba: Litvanya, Yunanistan, İtalya, Almanya

3. Torba: Türkiye, Çekya, Polonya, Karadağ

4. Torba: Finlandiya, Hırvatistan, Ukrayna, Letonya

5. Torba: Belçika, Gürcistan, İsrail, Bosna Hersek

6. Torba: Macaristan, Estonya, Hollanda, Bulgaristan

7. Torba: Büyük Britanya, İzlanda, İsveç, Kuzey Makedonya

8. Torba: Portekiz, Danimarka, Slovakya, Güney Kıbrıs