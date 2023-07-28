Fidan'dan İsveç açıklaması: Nihai hükmü ekim ayında meclisimiz verecek

Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin "Nihai hükmü ekim ayında meclisimiz verecek" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlenen ortak basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kuran'ı hedef alan saldırıları değerlendiren Fidan, "Bu saldırı mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu konuda uluslararası aktörler ile ciddi görüşmeler içerisindeyiz" dedi.

"Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz" diyen Fidan, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili de "Bu konuda Macaristan ile bir koordinasyon içerisinde hareket etmekteyiz. Yoğun bir temas trafiğimiz var" şeklinde konuştu.

Fidan NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin 'terör' ile mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda nihai karar için Meclis'i işaret etti. Fidan, "Nihai hükmü ekim ayında meclisimiz verecek" diye konuştu.

SZIJJARTO: "FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK LANSE EDİLEMEZ"

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise "Kutsal kitapların yakılması kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Macar bakan bu eylemin fikir özgürlüğü olarak lanse edilemeyeceğini belirtti ve "Bütün kutsal simgelere karşı olan şiddeti kınıyoruz. Avrupa'da bu olmaz" diye konuştu.

Szijjarto, "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür. Türkiye kısa zaman içinde en güçlü ülkeler arasında olacak" ifadelerini kullandı.