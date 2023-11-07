Fidan dikmek için açılan çukurda Roma dönemine ait mozaik bulundu

Elazığ'ın Salkaya köyünde bir bahçe sahibinin fidan dikmek için çukur açarken tesadüfen bulduğu, Roma dönemine ait olan taban mozaik alanı genişletilerek 84 metrekareye yayıldı. Arkeologlar tarafından açığa çıkarılan mozaik alanında duvarlar da gün yüzüne çıkarken, çalışmalar sürüyor.

Elazığ kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Salkaya köyünde, Roma döneminden kalma mozaik desenli yapı bulundu.

Salkaya köyünde bahçesine fidan dikmek isteyen bir çiftçi, tesadüfen üzerinde çeşitli desenlerin yer aldığı mozaik desenli yapı olduğunu fark etti.

Bulduğu yapının tarihi bir kalıntı olabileceğini düşünen tarla sahibi, durumu Elazığ Müze Müdürlüğü ile jandarmaya bildirdi.

Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonucunda söz konusu yapının Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından kazı ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bu süre zarfından yapılan kazı ve kurtarma çalışmaları neticesinde mozaik alanı genişletilerek 84 metrekare yayıldı.

Tesadüfen bulunan taban mozaiklerin tarihi ve kültürel öneminin yanı sıra Elazığ'da rastlanan ilk taban mozaikleri olduğuna dikkat çeken Elazığ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi Müdürü Ziya Kılınç, ''Bu mozaiğinin benzerlerinin olup olmadığına dair çalışmalarımız halen devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl da bu çalışmalar devam edecektir” dedi.

MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GÜNDEMDE



Mozaiğin etrafında duvarların olduğu bir alanın da ortaya çıktığını ifade eden Müze Müdürü Ziya Kılınç, kazı çalışmalarının 1 Ağustos'ta başladığını söyledi. Kılınç, "Biz mozaiğin bulunduğu alanda ilk etapta 5’e 10 bir açma karolajladık ve bu açma içerisinde mozaiği kazmaya başladık. Mozaik alanının devam ettiğini görünce bu açmalar genişledi. Bugün itibariyle mozaik alanı, 84 metrekare alanda serili bir taban mozaiği, etrafında duvarların olduğu bir alan ortaya çıktı" diye konuştu.

Kazı alanının genişlemesinin önümüzdeki yılda da süreceğini belirten Kılınç, "Burada büyük bir Zeugma’daki ya da Halepli Bahçedeki gibi bir alan varsa burası muhtemelen kamulaştırılıp bir mozaik müzesine dönüştürülecek. Tek parça mozaik ise bunu yine Diyarbakır merkez bölge laboratuvarından restoratörlerin yardımıyla müzeye taşıyacağız ve müzede sergileyeceğiz. Şu anda yaptığımız çalışma, bu mozaiğinin benzerlerinin olup olmadığına dair. Çalışma ve halen devam ediyor” ifadelerini kullandı.