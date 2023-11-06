Fidan, Hollandalı ve Çekyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde Gazze'deki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Gazze’deki son gelişmeleri ele aldı. Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Fidan mevkidaşına, Gazze’deki gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak bir çaba harcanması gerektiğini de belirtti.

Ukrayna’daki son durumun da değerlendirildiği görüşmede Fidan'ın, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden canlandırılmasının önemine değindiği öğrenildi.

Fidan, Lipavsky ile yaptığı görüşmede, İsrail’in Gazzeli sivillere karşı işlediği suçların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı. Fidan, tam ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması gerektiğini de belirtti.