Fidan: İsveç ve Danimarka potansiyel zararları ve tehditleri anlamaya başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuran yakma eylemlerinin yapıldığı İsveç ve Danimarka hakkında açıklamalarda bulundu. Fidan, "Her iki ülke de hükümet düzeyinde açıklama yaptı. Bu açıklamalarda her iki ülkenin de bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri anlamaya başladığını görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, yaptığı konuşmada, "Bölgesel istikrara giden yol kapsamlı barış anlaşmasından geçiyor. Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip" dedi.

"Azerbaycan-Ermenistan girişimlerini destekliyoruz" diyen Fidan, "Uluslararası topluma bir çağrıda bulunmaktayız. Taraflar arasında ayrımcılık yapmayın, destek yerine köstek olmayın" ifadelerini kullandı.

Fidan, şöyle devam etti: "Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir. Tıbbi geçişler var, kapsamlı malzeme nakline uygun güzergahlar tahsis edilmiş durumda. Bu durumda Azerbaycan'ın eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz."

İSVEÇ VE DANİMARKA MESAJI

Danimarka ve İsveç ile yapılan telefon görüşmelerinin önemli olduğunu belirten Fidan, "İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin sırf bu amaçla toplanması önemli bir mesajdı" dedi.

Fidan, şöyle devam etti: "Her iki ülke de hükümet düzeyinde açıklama yaptı. Bu açıklamalarda her iki ülkenin de bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri anlamaya başladığını görüyoruz. Kendi ülkenizde bu kadar önemli bir konuda provokasyon yapılmasına izin vermeniz soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Biz bu soru işaretlerini hep gündeme getirdik. Neden bunu engelleyecek bir tavır içerisine giremiyorsunuz. Bu süreç içinde biz gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."