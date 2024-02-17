Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü: Billström, NATO onayı için teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü. Billström, Türkiye'de İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin onay sürecinin tamamlanmasından ötürü teşekkürlerini iletti. Billström'ün İsveç’in Türkiye’nin AB üyelik sürecine verdiği desteği yinelediği de öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü. Billström, Türkiye'nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Görüşmede Billström, İsveç'in Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine verdiği desteği de yineledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Billström, Türkiye'de İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin onay sürecinin tamamlanmasından ötürü teşekkürlerini iletti.

Yetkili, "İsveç’in, Madrid ve Vilnius’ta düzenlenen NATO Zirveleri'nde ve bu sürecin devamında verdiği tüm taahhütleri yerine getirmekte olduğunu tekraren kayda geçirdi" bilgisini de verdi.

Görüşmede ayrıca terörle mücadele ve güvenlik alanında iş birliği konularında gelecek dönemin somut adımlarını ve yol haritasını görüşecek teknik seviyedeki toplantılar ile üst düzey ziyaretlerin takvimi ele alındı.

Billström'ün İsveç’in Türkiye’nin AB üyelik sürecine verdiği desteği yinelediği de öğrenildi.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Bakan Fidan 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya geldi. Fidan ayrıca; Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns, Küresel Akiller Grubu Başkanı Mary Robinson ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.