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Fidan, sivillerin bırakılması için Hamas'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile Filistin’deki sivillerin serbest bırakılması imkanlarını ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncel
  • 16.10.2023 21:10
  • Giriş: 16.10.2023 21:10
  • Güncelleme: 16.10.2023 21:12
Kaynak: İHA
Fidan, sivillerin bırakılması için Hamas'la telefonda görüştü
FOTOĞRAF: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile Filistin’deki sivillerin serbest bırakılması imkanlarını ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan’ın Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Alınan bilgiye göre görüşmede, Filistin’deki son gelişmeler ve sivillerin serbest bırakılması ele alındı.

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