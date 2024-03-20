Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı

FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi.

Spor
  • 20.03.2024 00:16
  • Giriş: 20.03.2024 00:16
  • Güncelleme: 20.03.2024 00:17
Kaynak: AA
FIFA'dan 5 Süper Lig kulübüne transfer yasağı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.

Birinci Lig takımlarından Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı verdiği takımlar arasında yer aldı.

Eski milli futbolcu Ersen Martin, hayatını kaybetti
BirGün'e Abone Ol