FIFA'dan Luis Rubiales'e 3 yıl men cezası

Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi nedeniyle tepki çeken Eski İspanya Futbol Federasyonu Luis Rubiales, 3 yıl futboldan men cezası aldı.

Eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında bazı uygunsuz hareketlerinden dolayı 3 yıl boyunca futbolla ilgili tüm faaliyetlerden men cezası aldı.

FIFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Rubiales'in disiplin kurallarını ihlal ettiği için bu kararı aldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı finalde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa kazanan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde de İspanyol futbolcu Jenni Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

Luis Rubiales tepkilerin ardından görevinden istifa etmişti.